BMW - BMW soll zehn Millionen Euro Bußgeld dafür zahlen, dass bei Dieselautos eine unzulässige Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung installiert worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft München I war das ein Versehen und keine Absicht gewesen. BMW habe aber intern Aufsichtspflichten verletzt, was geahndet werden soll. Ob BMW zahlt oder es auf ein Gerichtsverfahren ankommen lässt, ist offen. (SZ S. 17)

VOLKSWAGEN - Volkswagen und Ford haben sich ein großes Wort dafür einfallen lassen, womit sie in den kommenden Jahren das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen aufrollen wollen. "Cyclone" ist der Name der geplanten Kooperation bei Transportern und kleinen Lieferfahrzeugen. Volkswagen und Ford wollen gemeinsam einen Sturm im Nutzfahrzeuggeschäft entfachen - und die Konkurrenten unter Druck setzen. Für Sturm und Unruhe sorgt das geplante Gemeinschaftsvorhaben im Moment allerdings vor allem in Hannover, im großen Transporterwerk von Volkswagen. Mehr als 14.000 Beschäftigte wollen dort wissen, wie sich die Kooperation mit Ford konkret auswirken wird. Dort, wo bislang jedes Jahr knapp 200.000 Transporter und etwa 25.000 Pick-ups vom Typ "Amarok" produziert werden. (Handelsblatt S. 17/FAZ S. 22)

HERMES - Die Otto Group sucht einen Investor für das Zustellgeschäft der Konzerntochter Hermes. Wie aus Unternehmenskreisen zu erfahren war, ist das Familienunternehmen sogar bereit, die Mehrheit an einen strategischen Partner abzugeben. Ein Otto-Sprecher wollte dazu auf Nachfrage keinen Kommentar abgeben. Die Pläne sind jedoch in verschiedenen Abteilungen bereits den Mitarbeitern vorgestellt worden. (Handelsblatt S. 21)

HYMER - Der Wohnmobilhersteller Hymer plant den Gang an die Börse oder den Verkauf mit strategischen Investoren. Dabei seien die Eigentümer sogar bereit, die Mehrheit abzugeben, sagte Konzernchef Martin Brandt in einem Interview: "Es hat sich in den bisherigen Gesprächen gezeigt, dass Interesse an einem Mehrheitsanteil an der Gruppe besteht". Deshalb sei es zu dem Sinneswandel gekommen. (Handelsblatt S. 20)

