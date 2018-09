Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - Im Streit über ein Brexit-Abkommen stehen sich die Europäische Union und Großbritannien unversöhnlich gegenüber. Der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, warnte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor einem "Ende des europäischen Projekts", sollte sich die britische Premierministerin Theresa May mit ihrem Vorschlag durchsetzen, einen privilegierten Binnenmarkt-Zugang für britische Güter zu erhalten. Dies führe zu einem unfairen Wettbewerb, erklärte Barnier; das oberste Interesse der EU-Staaten sei es, die Integrität des gemeinsamen Marktes zu wahren. Auch May zeigte sich unnachgiebig. Sie werde sich nicht zu Kompromissen zwingen lassen, die nicht im nationalen Interesse seien, schrieb sie in einem Gastbeitrag im Sunday Telegraph. (SZ S. 1/FAZ S. 1)

EIB - Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank, glaubt, die Fragen eines Euro-Zonen-Budgets oder eines Euro-Finanzministers viel weniger wichtig sind als die Frage, welche Instrumente eine vertiefte Währungsunion braucht. "Der Euro-Rettungsfonds ESM könnte sehr gut die Aufgabe eines Europäischen Währungsfonds übernehmen", sagte er in einem Interview. "Das Zweite, das man braucht, ist eine Investitionsfazilität, die schon da ist, bevor es überhaupt zu Krisen kommt, und da auch die strukturellen Probleme angeht. Diese ist mit der EIB gegeben. Man muss also eine institutionelle Brücke zwischen der EU-Bank und der Euro-Gruppe angehen. Der ESM ist ja einst mithilfe der EIB entstanden, man könnte super zusammenarbeiten. Wir stehen dazu bereit". (SZ S. 18)

AUTOZÖLLE - Eine Anhebung der US-Autozölle von 2,5 auf 25 Prozent würde die deutsche Automobilwirtschaft Milliardenbeträge im Jahr kosten. Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit befürchtet die Bundesregierung jedoch nicht. Dies geht aus Berechnungen und Einschätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. (Handelsblatt)

ELEKTROAUTO - Daimler, BMW und Audi forcieren im September ihren Gegenangriff. In den nächsten Tagen stellen alle drei Konzerne ihre ersten rein elektrischen Modelle vor, die dem Model S und Model 3 von Tesla wirklich Konkurrenz machen sollen. Den Auftakt zur Aufholjagd setzt der Stuttgarter Mercedes-Hersteller Daimler am Dienstag mit der Weltpremiere des "EQC". Fünf Tage später, am Sonntag, stellt Erzrivale BMW den "Inext" vor. Und am 17. September präsentiert Audi seinen "e-tron". Ab dem kommenden Jahr wollen die Deutschen dann nahezu im Monatsrhythmus neue Elektromodelle enthüllen. Insgesamt investieren sie in den nächsten drei Jahren rund 40 Milliarden Euro, um Tesla einzuholen. (Handelsblatt S. 14)

AUTOINDUSTRIE - Seit dem 1. September gilt für Neuwagen in der EU der neue, realitätsnähere Abgastest WLTP. "Der Verbrennungsmotor wird es in Zukunft noch schwerer haben", prognostiziert Professor Ferdinand Dudenhöffer, Automobilökonom und Leiter des CAR-Centers an der Universität Duisburg-Essen im Interview mit der Passauer Neuen Presse. Das neue Testverfahren könnte seiner Ansicht nach dazu führen, dass Autokäufer schneller auf alternative Antriebe umsteigen. Denn: Dadurch steigt für Autofahrer die Kfz-Steuer. "Die Kfz-Steuer wird fortan für neu zugelassene Pkw nach den WLTP-Werten berechnet. Im Vergleich zum alten Prüfstandard werden auf dem Papier überwiegend höhere Verbrauchswerte und damit Emissionen erwartet. Damit steigt für viele Autofahrer auch die Steuer. Es wird teilweise höhere Kfz-Steuer für identische Fahrzeuge geben", erklärt Dudenhöffer. (Passauer Neue Presse)

KATAR - Katar will kräftig in Deutschland investieren. "Wir sehen Deutschland als einen Schlüsselspieler in der Weltwirtschaft und blicken auf den deutschen Markt mit großem Optimismus", sagte Katars Finanzminister Ali Sharif al-Emadi im Interview mit dem Handelsblatt. Man werde "neue große Investitionen verkünden". Am Freitag eröffnen Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani und Kanzlerin Angela Merkel eine Investmentkonferenz in Berlin. Katar, der weltgrößte Exporteur von verflüssigtem Erdgas (LNG), ist bislang bereits bei Volkswagen, der Deutschen Bank, Siemens, Hochtief, Solarworld und anderen großen deutschen Firmen sowie im Immobiliensektor mit bislang insgesamt 20 Milliarden Dollar engagiert. Al-Emadi kündigte an, dass nun sowohl der katarische Staatsfonds QIA (Qatar Investment Authority) wie auch private Unternehmen aus dem Land verstärkt bei deutschen Mittelständlern investieren wollten. Es gehe um Milliardenbeträge, hieß es in diplomatischen Kreisen. (Handelsblatt S. 6)

MOBILFUNK - Die Bundesnetzagentur hat gesprochen: Bis Ende 2022 sollen mindestens 98 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 100 Megabit pro Sekunde versorgt werden. Die nächste Mobilfunkgeneration 5G soll die Grundlage für die digitale Wirtschaft der Zukunft werden. Nach dem Startschuss von Bundesnetzagentur-Präsident Jochen Homann im Handelsblatt geht die Vergabe der begehrten 5G-Frequenzen für den Ausbau des Zukunftsmobilfunknetzes in die heiße Phase. Am 24. September muss noch der Beirat der Netzagentur beraten, bevor diese dann ihren endgültigen Beschluss vorlegt. Es gibt zwar erste Zustimmung. "Es geht in die richtige Richtung", sagte der Vorsitzende des Beirats der Bundesnetzagentur, Joachim Pfeiffer (CDU), dem Handelsblatt. Andere Politiker stellten sich gegen Homanns Papier. (Handelsblatt S. 23)

ARBEITGEBER - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sieht Deutschlands Wohlstand in Gefahr, wenn die Koalition nicht rasch eine Reformoffensive startet. "Unsere Achillesferse ist der Fachkräftemangel", sagte er in einem Interview. Er pocht auf großzügigere Regeln für Arbeitsmigranten und will, dass beruflich integrierte Asylbewerber nicht mehr abgeschoben werden. (Welt S. 10)

RÜSTUNG - Die deutsche Rüstungsindustrie begrüßt zwar grundsätzlich den jüngsten Appell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zu mehr grenzüberschreitenden Fusionen in Europa. Gleichzeitig nennt der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) aber auch Voraussetzungen, damit die Zusammenschlüsse überhaupt sinnvoll sind. Um eine Konsolidierung in der Branche zu erreichen, sei es Aufgabe der beteiligten Regierungen, "klare Zeichen im Sinne nachhaltiger, gemeinsamer Rüstungsprogramme zu setzen", sagte BDSV-Hauptgeschäftsführer Hans Christoph Atzpodien auf Anfrage von WELT. Ein Beispiel seien die Projekte zwischen Deutschland und Frankreich, bei denen ein neuer gemeinsamer Kampfpanzer sowie ein Kampfflugzeug entwickelt werden. (Welt S. 10)

September 03, 2018

