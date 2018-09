Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG erreicht substantielle Verbesserungen im Bestandsportfolio DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Immobilien Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG erreicht substantielle Verbesserungen im Bestandsportfolio 03.09.2018 / 06:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Diok RealEstate AG (DIOK) hat bei einem Objekt ihres Bestandsportfolios mit einem langjährigen Mieter eine Vertragsverlängerung um weitere 10 Jahre abgeschlossen und dabei zugleich eine Mieterhöhung vereinbart, die zum 01.11.2018 in Kraft tritt. Von diesem Zeitpunkt an erhöht sich die annualisierte Nettokaltmiete aller Objekte im Portfolio der DIOK auf ca. EUR 3.300.000,00 p. a. Die DIOK ist derzeit Eigentümerin von sechs Objekten an den Standorten Hattingen, Bochum, Neuss (Nordrhein-Westfalen), Ulm (zwei Objekte), sowie Freiberg am Neckar (Baden-Württemberg). Die Gesamtfläche aller Objekte beläuft sich auf rund 32.200 m². Die Liegenschaften konnten Off Market akquiriert werden und haben einen Verkehrswert in Höhe von EUR 52.750.000,00. Sie wurden langfristig finanziert. Als Arrangeur der strukturierten Finanzierung trat dabei die BF.direkt AG aus Stuttgart auf. Die rechtliche Beratung wurde von Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln, durchgführt. Daniel L. Grosch, Vorstand der Diok: "Die erzielten Fortschritte im Bestandsportfolio bestätigen die Leistungsfähigkeit unserer externen Dienstleister sowie die interne Kompetenz, Büroimmobilien in Sekundärlagen erfolgreich zu managen und im Wert zu steigern. Weiterhin konnten wir bei den ersten Transaktionen unsere Stärke bei der zügigen Abwicklung unter Beweis stellen. Alle Prozessschritte sind perfekt aufeinander abgestimmt und klar definiert. Die durch die BF.direkt AG arrangierte Finanzierung konnte ebenfalls überdurchschnittlich schnell abgeschlossen und ausgezahlt werden. Insbesondere bei der Akquisition von Objekten in Sekundärlagen sind Transaktionssicherheit und Geschwindigkeit die wesentlichen Erfolgsfaktoren. Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere leistungsstarken Partner können wir beides sicherstellen. Dies ist einer unserer Wettbewerbsvorteile in einem attraktiven Immobilienmarkt." Weitere Informationen: www.diok-realestate.de Kontakt: Diok RealEstate AG Daniel L. Grosch, Vorstand T +49 (221) 80 14 98 00 F +49 (221) 80 14 98 11 E info@diok-realestate.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen. 03.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 719875 03.09.2018

