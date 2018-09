Der US-amerikanische Getränkehersteller Pepsico will Sodastream übernehmen. Vermutlich wäre er froh, wenn es für die Sprudler-Marke überall so laufen würde wie in Deutschland.

Mit Sticheleien gegen Pepsi wird Sodastream wohl aufhören müssen - denn die beiden Unternehmen gehören in Zukunft zusammen. Pepsico hat angekündigt, den israelischen Wassersprudler-Produzenten Sodastream für 3,2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Der Deal soll 2019 abgeschlossen sein.

Pepsico kauft sich damit ein innovatives Unternehmen ins eigene Portfolio - vor allem eins, das Menschen Möglichkeiten verschafft, ihr eigenes Getränk nach ihrem individuellen Geschmack zu mischen. Das kann Pepsico generell nicht schaden, denn in den vergangenen Jahren haben die US-Amerikaner weniger Lust auf Limonaden - auch aus Sorge um ihre Gesundheit durch zu hohen Zuckerkonsum. Der YouGov-Markenmonitor BrandIndex zeigt: Auch in Japan und sogar im Cola-verrückten Brasilien sinkt das Interesse an Pepsi.

Interesse an Sodastream in Deutschland steigt

Pepsico wird Sodastream in den USA erst noch weiterentwickeln müssen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...