Der Blas-, Füll- und Verschließprozess läuft in einer komplett geschlossenen aseptischen Umgebung ab: Die Rotationsblasmaschine befindet sich in einem mikrobiologischen Isolator und bläst die zuvor mit Wasserstoffperoxid-Dampf (VHP, H2O2) behandelten Preforms aseptisch in die finale Flaschenform. Prozesskontrolle erhalten Getränkeproduzenten durch einen Smart-Sensor, der die Spritzleistung jeder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...