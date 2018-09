The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB0SS5 BAY.LDSBK.IS. VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5672 LDSBK.SAAR IHS S.567 BD00 BON EUR N

CA EBOL XFRA XS0673643093 ERSTE GP BNK 11/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0969340768 AMERICA MOVIL 13/73 FLR A BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LGZ3 DEKA USD FESTZINS 17/18 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB5FK2 LB.HESS.THR.CARRARA09A/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4FT3 HSH NORDBANK FZ 1 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US2027A1HV27 COMMONW.BK AUSTR.16/18MTN BD01 BON USD N

CA 7MRC XFRA US576485AB26 MATADOR RES. 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796PY98 US TREASURY BILL 09/06/18 BD01 BON USD N

CA CCLA XFRA XS0822418686 COCA-C. AMATIL 12/18 MTN BD01 BON AUD N

CA 8T0A XFRA XS0898705693 TOTAL CAP.CA. 13/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA CA739239AB70 POWER CORP.CAN. 2019 BD02 BON CAD N

CA XFRA US89114QBN79 TORONTO-DOM. BK 16/18 MTN BD02 BON USD N

CA GMMV XFRA DE000A2LQTW1 GRAMMER AG Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y