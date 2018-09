FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4X96 HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %

XFRA DE000HSH4X88 HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %

J7N2 XFRA AT0000801170 ALL WORLD INHABER-ANT. T 0.274 EUR

2CK XFRA KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 0.095 EUR

1CK XFRA KYG2177B1014 CK ASSET HLDGS O.N. 0.051 EUR

G23A XFRA US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S 0.574 EUR

AJ5 XFRA KYG207681001 CENTRAL CH. REAL ESTATE 0.008 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.067 EUR

XFRA DE000HLB2GY8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/15 0.001 %

WUG3 XFRA DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. 0.800 EUR

WUG XFRA DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. 0.740 EUR

MGU6 XFRA DE0003255709 MAGNUM AG GEN.03 S.2 6.000 %

433 XFRA AU000000APX3 APPEN LTD 0.025 EUR

WON1 XFRA BMG9429S2464 WANG ON GRP LTD HD-,01 0.001 EUR

ASD1 XFRA BMG0534H1189 ASIA OR.HLDGS CONS. HD-10 0.003 EUR

BDJ XFRA AU000000BEN6 BENDIGO + ADELAIDE BK LTD 0.217 EUR

XFRA DE000HSH5X53 HSH NORDBANK MZC 6 16/26 0.000 %

BRA XFRA AU000000BVS9 BRAVURA SOLUTIONS 0.028 EUR

XFRA DE000HSH5X46 HSH NORDBANK MZC 5 16/22 0.000 %

A5V XFRA AU000000ALU8 ALTIUM LTD. 0.087 EUR

D4K XFRA AU000000DWS3 DWS LTD. 0.031 EUR