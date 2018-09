Die Tokioter Börse hat die Woche mit einem Minus begonnen. Experten verwiesen am Montag auf die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 % tiefer bei 22.755 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um 0,5 % und lag bei .1726 Punkten.



Die Börse in Shanghai lag 0,3 % im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 %. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,6 %.



