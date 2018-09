Medieninformation

Baloise versichert Pfister-Möbel gegen Pleiten, Pech und Pannen

Basel, 3. September 2018. Nach erfolgreicher Pilotphase gehen die Basler Versicherungen eine Kooperation mit Pfister ein. Damit ergänzen sie in sinnvoller Weise den Bereich "Heim & Wohnen", welcher im Zuge der neuen Strategie "Simply Safe" mit Akquisitionen und neuen Produkten ausgebaut wurde.

Die Wohnung ist eingerichtet, die letzten Kisten versorgt und auch die neue Designer-Tischlampe wird an der Hauseinweihung bestaunt - und es kommt, wie es kommen muss: ein ungeschickter Gast stolpert über das Kabel, die Lampe fällt zu Boden und zerbricht in tausend Stücke. Pfister-Kunden können dieses Malheur ab sofort entspannt weglächeln: Die Neuanschaffung ist gegen eben solche Ungeschicke durch die Basler versichert.

"Mit der neuen Kooperation mit Pfister steht der Service-Gedanke an erster Stelle. Der Kunde erhält beim Möbelkauf auf Wunsch direkt die passende Versicherung dazu - unkompliziert und unbürokratisch direkt beim Kauf", erklärt Corsin Sulser, Projektleiter Marktpositionierung bei der Baloise. Durch die Versicherung, welche in Zusammenarbeit mit Kasko (http://www.kasko.io/) entstanden ist, wird das jeweilige Möbelstück gegen mechanische Beschädigung, unsachgemässe Nutzung, Kurzschluss oder Spannungsschwankungen bis hin zur Beschädigung durch Fremdkörpereinwirkung versichert.

"Viele Kunden verlieben sich in ein Möbelstück, zögern verständlicherweise aber bei einem empfindlichen oder teuren Produkt, weil sie zu Hause beispielsweise Kleinkinder oder Haustiere haben. Mit der zum Produkt passenden Versicherung bieten wir ihnen eine gute Absicherung gegen kleinere oder grössere Pannen an", so Dominik Müller, Leiter Projekte Vertrieb bei Pfister.

Dabei ist der Versicherungsschutz der neuen "Fiasko Kasko"-Versicherung umfassender als jener der meisten Hausratsversicherungen, welche die Risiken Feuer, Wasser sowie Einbruchschäden decken. Die Fiasko Kasko -Versicherung in Kooperation mit Pfister schliesst somit die Lücke zur Hausratsversicherung bzw. zur Herstellergarantie. Durch den niedrigen Selbstbehalt ist sie ausserdem für einzelne Möbel die ideale Lösung.

Die Fiasko-Kasko -Versicherung kann ab sofort in jeder Pfister-Filiale beim Kauf eines Produkts oder online über baloise.ch/fiasko-kasko (http://www.baloise.ch/fiasko-kasko) abgeschlossen werden.

