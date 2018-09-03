FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 03.09.2018 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 03.09.2018. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CHU XFRA CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0,02 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 03.09.2018. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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