Hatte man bisher den Eindruck, dass die Funktionsüberwachung vornehmlich der Wartungssteuerung dient, rückt nun in einer Vielzahl von Applikationen die Berechenbarkeit der Produktionsverfügbarkeit in den Vordergrund. Mittels Verknüpfung und Korrelation einer Vielzahl im System generierter Daten könnte man vorausberechnen, ob sich z. B. ein bestimmtes Produktionslos innerhalb einer gegebenen Zeit unterbrechungsfrei fertigen lässt. Das Wort Produktionslos steht hier synonym für jedweden Produktionsprozess indem nicht nur mechanische Verfahren, sondern insbesondere chemische oder verfahrenstechnisch / physikalische Produktionsstufen beteiligt sind.

In vielen Industriebereichen dient die extraktive Gasanalytik zur Steuerung und Überwachung der Prozessdaten, von Emissionen und der Anlagensicherheit. Dabei wird dem Prozessstrom eine repräsentative Probe entnommen, und in einem Analyseverfahren werden die relevanten Gaskomponenten bestimmt. Die ermittelten Werte dienen dann der Steuerung bzw. Regelung des Prozesses oder dem Nachweis respektive der Einhaltung kritischer Grenzwerte. Je nach Applikation muss das entnommene Messgas aufbereitet werden, bevor es in den Analysator geleitet wird; denn das Gas enthält ja aufgrund der gewünschten Authentizität auch alle sonstigen Komponenten des Prozessstroms wie Feuchte, Partikel und andere Stoffe. Die Grundstruktur des Systems muss der Aufgabenstellung entsprechen. Sicherheitsrelevante Anwendungen verlangen z. B. kurze Reaktionszeiten, Prozessteuerungen ...

