SCHANGHAI / TOKIO (Dow Jones)--Mit den ostasiatischen Aktienmärkten geht es am Montag abwärts. Die Teilnehmer schrecken vor Engagements zurück, weil die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über ein Handelsabkommen bis zur ursprünglichen Frist am Freitag nicht zum Abschluss gekommen sind. Auch deshalb steigt wieder die Sorge wegen einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Am morgigen Dienstag wird es keine Vorgaben von der Wall Street geben, weil sie am Montag wegen des Labor Day geschlossen bleibt.

Auch der Markt in Japan kann sich den Sorgen um die globalen Handelskonflikte nicht entziehen, so dass der Nikkei um 0,6 Prozent auf 22.720 Punkte nachgibt. Im Handelsverlauf rückte der Yen etwas vor, womit sich die Verluste am Aktienmarkt leicht ausweiteten. Zu den gemiedenen Branchen gehören Stahl und Energie. Die Kurse des Ölproduzenten Inpex Steel und des Stahlspezialisten Nippon Steel & Sumitomo Metal fallen um jeweils rund 1,5 Prozent.

Renesas mit Zukauf unter Druck

Derweil geht es mit Renesas Electronics sogar um 5 Prozent nach unten. Der Halbleiterkonzern befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme der kalifornischen Integrated Device Technology für rund 6 Milliarden Dollar befindet.

Die chinesischen Börsen liegen bereits den vierten Handelstag in Folge im Minus. Neben dem Dauerthema Handelsstreit mit den USA setzt auch der frisch publizierte chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe keinen freundlichen Akzent. Mit einem August-Wert von 50,6 blieb er gerade noch im Expansionsbereich, lag aber unter dem Juli-Wert. In der Vorwoche hatten offizielle Daten eine Zunahme der Dynamik ausgewiesen.

Mit jeweils knapp 1 Prozent Minus liegen der Schanghai-Composite und der Hongkonger HSI etwa gleichauf. In Hongkong lastet das Schwergewicht Tencent mit einem Abschlag von gut 3 Prozent auf dem Markt. Damit setzt die Aktie ihren Absturz aus der Vorwoche fort, weil China restriktiver gegenüber Online-Spielen vorgehen will.

Auch in Südkorea drücken vor allem die Schwergewichte den Markt nach unten. So fallen Samsung und Posco um jeweils mehr als 1,5 Prozent.

Sydney leicht im Plus

In Neuseeland verlieren die Papiere von Fisher & Paykel 4,5 Prozent, weil der Medizingeräte-Spezialist mit einer Patentklage konfrontiert wird. Die Nachbarbörse in Australien stemmt sich mit kleinen Gewinnen gegen den regionalen Trend. Hier verhelfen Gewinne bei Minen- und Konsumwerten dem Leitindex ins Plus.

Neben dem Handelsstreit verdirbt auch die anhaltende Sorge um die Schwellenländer die Stimmung, was sich vor allem in den Währungsbewegungen spiegelt. So fallen die indische Rupie und die indonesische Rupiah auf neue Mehrjahrestiefs. Die Länder könnten wegen ihrer Dollarschulden in die Bredouille kommen, wenn der Dollar - vor allem auch wegen der anziehenden Zinsen - auf Dauer Stärke zeigt.

Der Goldpreis kann nicht von den Sorgen profitieren und fällt wieder unter 1.200 Dollar je Feinunze zurück.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.322,60 +0,05% +4,25% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.720,37 -0,63% -0,20% 08:00 Kospi (Seoul) 2.304,12 -0,81% -6,62% 08:00 Schanghai-Comp. 2.699,66 -0,94% -18,39% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.623,92 -0,95% -6,89% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.201,19 -0,38% -5,57% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.816,14 -0,19% +1,27% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.57 Uhr % YTD EUR/USD 1,1603 +0,0% 1,1597 1,1682 -3,4% EUR/JPY 128,71 -0,1% 128,86 129,46 -4,9% EUR/GBP 0,8975 -0,0% 0,8976 0,8972 +1,0% GBP/USD 1,2927 +0,0% 1,2923 1,3020 -4,4% USD/JPY 110,94 -0,2% 111,11 110,82 -1,5% USD/KRW 1115,62 -0,0% 1115,62 1113,36 +4,5% USD/CNY 6,8315 -0,2% 6,8315 6,8314 +5,0% USD/CNH 6,8447 -0,1% 6,8494 6,8478 +5,1% USD/HKD 7,8495 +0,0% 7,8490 7,8488 +0,5% AUD/USD 0,7191 -0,0% 0,7191 0,7250 -8,0% NZD/USD 0,6606 -0,2% 0,6618 0,6655 -7,0% Bitcoin BTC/USD 7.220,48 -0,8% 7.279,92 6.984,27 -47,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,63 69,80 -0,2% -0,17 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.199,33 1.201,44 -0,2% -2,12 -8,0% Silber (Spot) 14,46 14,54 -0,6% -0,08 -14,6% Platin (Spot) 786,40 787,90 -0,2% -1,50 -15,4% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,4% -0,01 -21,0% ===

