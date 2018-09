Der nordkoreanische Staatschef Kim sucht neuerdings die Nähe zu den USA, zu China und Südkorea. Sein Ziel: Seinem Land zu wirtschaftlichem Wohlstand verhelfen. Aber der neue Kurs verunsichert manche Landsleute.

Gebräunt und in Badehose legt So Myong Il ein paar Muscheln auf den Grill am Strand. Offensichtlich liebt er das Meer hier ebenso wie das schroffe, smaragdgrüne Chilbo-Gebirge, das sich hinter ihm erhebt. Dabei ist Kamerad So dienstlich hier: Der Beamte soll im Namen der Regierung Werbung für die malerische Region an der Ostküste Nordkoreas machen. Nach seiner Vorstellung soll es hier einmal kleine und große Hotels für Urlauber aus dem gesamten Land und vielleicht der ganzen Welt geben. "Solange wir unseren geschätzten Marschall als Führer haben, wird unsere Zukunft strahlend sein", sagt So über Machthaber Kim Jong Un. Es käme ihm nicht in den Sinn, Kim infrage zu stellen. Aber in seiner Stimme schwingt ein Hauch von Besorgnis mit. Und er ist nicht allein.

Nordkorea verfolgt eine neue Strategie aus wirtschaftlicher Entwicklung und engeren diplomatischen Beziehungen zu China, Südkorea und den USA. Doch die Hoffnungen auf eine bessere Zukunft mischen sich mit Sorgen vor möglichen Kehrseiten wie politischer oder sozialer Instabilität. Hinzu kommt ein Faktor, der schwieriger zu artikulieren ist: die Angst vor dem Unbekannten, selbst wenn es deutlich vielversprechender erscheint als der mühsame Pfad, auf dem sich das Land jahrzehntelang befand. Kim bezeichnet den wirtschaftlichen Aufbau schon seit längerem als sein wichtigstes langfristiges Ziel. Er ließ zu, dass Märkte und Unternehmertum aufblühten. Seit er vor sieben Jahren die Nachfolge seines Vaters antrat, verwandelte sich die Skyline der Hauptstadt Pjöngjang drastisch und ist heute durch mehrere Hochhausviertel geprägt. Die Veränderung der Stadt Wonsan an der Ostküste, wo Kim eine Sommervilla besitzt, verlief fast genauso spektakulär.

Kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...