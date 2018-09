Das Verfahren wurde als Test für die Medienfreiheit verstanden: In Myanmar sind zwei Reuters-Journalisten zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Ein Gericht in Myanmar hat zwei angeklagte Reuters-Journalisten zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Der Schuldspruch erfolgte am Montag. Den Reportern Wa Lone und Kyaw Soe Oo wurde vorgeworfen, gegen Geheimhaltungsgesetze verstoßen zu haben.

Das Urteil fällt in eine Zeit, in der die internationale Kritik am Militär in Myanmar immer lauter wird. Der Armee werden Menschenrechtsverstöße gegen die muslimische Minderheit der Rohingya vorgeworfen. Der Fall der Reporter hatte international Aufmerksamkeit bekommen und gilt als Beispiel dafür, wie die Pressefreiheit unter De-facto-Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi leidet. Ihre Machtübernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...