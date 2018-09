AUDITcapital GmbH: Crowdinvesting für Solaranlagen in Sachsen-Anhalt gestartet DGAP-News: AUDITcapital GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges AUDITcapital GmbH: Crowdinvesting für Solaranlagen in Sachsen-Anhalt gestartet 03.09.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Solarkraft Tangerland - Jetzt in Sonnenenergie investieren! * Eigentümer der Dachflächen setzen gemeinsam mit einem erfahrenen Projektentwickler ein großes Solarenergieprojekt in der sonnenreichen Altmark zwischen Magdeburg und Stendal um * Privatanleger haben die Möglichkeit sich über Crowdinvesting an diesem Projekt zu beteiligen und profitieren von einer attraktiven Verzinsung * Standortangepasste Anlagentechnik und garantierte Einspeisevergütung nach dem EEG für 20 Jahre mit zukünftig interessanten Eigenverbrauchslösungen Die AUDITcapital GmbH hat das Crowdinvesting für die Solarkraft Tangerland GmbH & Co. KG gestartet. Für das Projekt, das den Aufbau von Photovoltaik-Dachanlagen an insgesamt 8 landwirtschaftlichen Betriebsstandorten vorsieht, wurde für das Crowdinvesting ein Investitonsanteil von 400.000 Euro für Bürger und Privatinvestoren reserviert. Die Solaranlagen versorgen über 1.370 Haushalte mit Strom und sparen dabei jährlich ca. 2.000 Tonnen CO2 ein. Die Solarkraft Tangerland plant die langfristige Sonnenstromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Dafür stellen einige Gesellschafter an insgesamt 8 Standorten die Dachflächen landwirtschaftlicher Nutzgebäude zur Verfügung um dort Anlagen mit einer Leistung zwischen 100,00 kWp und 1.000,00 kWp zu errichten. Die Gesamtleistung wird sich auf 3,8 MW belaufen. Durch standortspezifische Gutachten wird ein durchschnittlicher Ertrag von ca. 900 kWh/kWp erwartet, so dass pro Jahr 3,42 Mio. kWh sauberer Strom produziert werden kann. Eine feste Einspeisevergütung über 20 Jahre, sowie die vorrangige Einspeisung und Abnahme des Stroms sind gesetzlich garantiert. Die Errichtung der Anlagen läuft bereits seit Juni 2018 und wird im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Sichere Investition in eine saubere Zukunft Bürger und Privatinvestoren können sich mit Beträgen zwischen 250 und 10.000 Euro an diesem nachhaltigen Projekt im Sinne des Klimaschutzes beteiligen. Das Geld wird jährlich fest mit 3,5% verzinst und zum 31.12.2028 zurückgezahlt. Das Kapital wird direkt in den Aufbau der Solaranlagen investiert. Die Finanzierung setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Die Kommanditisten der Solarkraft Tangerland GmbH & Co. KG stellen das Eigenkapital zur Verfügung, die Fremdfinanzierung erfolgt durch eine branchenerfahrene Bank (Proof of Concept) und ein Investitionsanteil in Höhe von 400.000 EUR ist für Bürger und Privatanleger als Crowdinvesting reserviert (siehe oben). Interessierte Anleger können sich unter folgendem Link noch bis zum 30.11.2018 ganz einfach online an diesem Energiewende-Projekt beteiligen: https://auditcapital.de/solarkraft-tangerland/ "Das ist aktiver Umwelt- und Klimaschutz. Gleichzeitig profitieren wir und Sie als Anleger von einer gesetzlich garantierten Einspeisevergütung über 20 Jahre. Durch unser Beteiligungskonzept haben auch Sie die Möglichkeit, die Energiewende aktiv voranzutreiben und profitieren von einer attraktiven Verzinsung - und das bereits ab einem Mindestanlagebetrag von 250,- EUR.", kommentiert Christian Warnke, Projektinitiator und Gesellschafter der Solarkraft Tangerland GmbH & Co. KG. Das Beteiligungsangebot auf einen Blick Laufzeit: 10 Jahre Festzins p.a.: 3,5 Prozent Mindestanlagebetrag: 250,- Euro Maximalanlagebetrag: 10.000,- Euro Beteiligungsvolumen: 400.000,- Euro Gesamtleistung: 3.800 kWp Versorgte Haushalte: 1.370 CO2-Einsparung: ca. 2.000 Tonnen p.a. Hinweis gem. § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz Der Erwerb dieser angebotenen Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Über AUDITcapital: Die AUDITcapital agiert als ganzheitlicher Dienstleister für nachhaltige Investments mit dem Branchenfokus Erneuerbare Energien. Als Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt und Projekten der nachhaltigen Energieversorgung setzt die AUDITcapital auf der einen Seite gemeinsam mit Projektentwicklern und Initiatoren Bürgerbeteiligungen um. Auf der anderen Seite berät sie Privatinvestoren und institutionelle Anleger bei ihrer Investition in die Energiewende. Kunden profitieren von über 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb Erneuerbarer Energieanlagen innerhalb der Unternehmensgruppe. Ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist es neben institutionellen Investoren auch Bürger und Privatanleger am finanziellen Erfolg eines Projektes teilhaben zu lassen. Kontakt AUDITcapital GmbH Isatu Hirche / Geschäftsführung Pilgrimstein 35a 35037 Marburg Tel: +49 6421 80 41 914 Mobil: +49 172 886 83 78 Mail: hirche@auditcapital.de Web: https://auditcapital.de/

