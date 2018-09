In einem industriellen Netzwerk mit vielen unterschiedlichen Komponenten und Systeme ist jede vernetzte Einheit im Prinzip ein kleiner Computer mit Betriebssystem. Niemand kann umreißen, welche Risiken und daraus folgende Schäden aus solchen heterogenen Systemen entstehen können. Die Infizierung erfolgt meist während der Inbetriebnahme durch die Programmier-Computer auf die HMIs oder Industrie-PCs der Anlage. Es sind auch Fälle bekannt, in denen Maschinen und Anlagen - unwissentlich - sogar schon mit Viren und Schadsoftware auf den Steuerungssystemen ausgeliefert wurden. Das lässt vermuten, dass bei den Lieferanten teilweise keine Sicherheitsrichtlinien vorhanden sind oder diese nicht richtig beachtet werden.

Abschottung nicht praktikabel

Eine auf den ersten Blick leicht durchzuführende Sicherheitsmaßnahme scheint die komplette Abschottung des Systems vom Internet zu sein. Allerdings ist dies aus zwei Gründen nicht hilfreich: Zum einen kommen die Übeltäter manchmal aus dem eigenen Netz. So kann etwa die USB-Schnittstelle zum Einfallstor werden, wenn ein Mitarbeiter einen gefundenen USB-Stick aus Neugier in den Rechner steckt oder sein infiziertes Smartphone zum Laden des Akkus anschließt. Zum anderen ist eine Verbindung zum Internet heute wichtig, um Daten in die Cloud senden oder um Fernwartung durchführen zu können.

"Wer jetzt ein tolles Produkt erwartet oder eine einfache schnelle Hilfe, um dieses Problem zu lösen, muss leider enttäuscht werden", dämpft Siegfried Müller, Inhaber und Geschäftsführer von MB connect line die Erwartungen und erläutert: "Nach dem Stand der Technik ist ein 100%iger Schutz nicht möglich." Zudem ist Industrial Security keine einmalige Angelegenheit, sondern ein kontinuierlicher Prozess, den Unternehmen entsprechend der ständig wechselnden Bedrohungslage fortlaufend weiterentwickeln müssen.

Safety als Vorbild

Ein Vergleich mit Safety beziehungsweise der funktionalen Sicherheit zeigt, wie sich das Vorgehen in Sachen Industrial Security entwickeln wird: Heute ...

