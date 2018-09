Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des "Labor Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Katar will kräftig in Deutschland investieren. "Wir sehen Deutschland als einen Schlüsselspieler in der Weltwirtschaft und blicken auf den deutschen Markt mit großem Optimismus. Unsere Delegation wird neue große Investitionen verkünden", kündigte Katars Finanzminister Ali Sharif Al Emadi im Interview mit dem Handelsblatt an. Am Freitag werden Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine katarisch-deutsche Investmentkonferenz in Berlin eröffnen. Finanzminister Al Emadi kündigte an, dass nun sowohl der katarische Staatsfonds QIA (Qatar Investment Authority) wie auch private Unternehmen aus dem Land verstärkt bei deutschen Mittelständlern investieren wollten. Nach Handelsblatt-Informationen aus diplomatischen und Unternehmenskreisen gehe es bei den geplanten Investitionen um Milliarden-Beträge.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine relevanten Unternehmenstermine angekündigt.

DIVIDENDENABSCHLAG

Westag & Getalit Vz. 0,80 EUR Westag & Getalit St. 0,74 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,1 zuvor: 51,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 53,3 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 1. Veröff.: 56,1 zuvor: 56,9 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 55,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.905,10 0,10 Nikkei-225 22.713,36 -0,66 Schanghai-Comp. 2.696,79 -1,04 DAX 12.364,06 -1,04 DAX-Future 12.343,00 -0,90 XDAX 12.347,29 -0,90 MDAX 26.901,41 -1,04 TecDAX 3.012,77 -0,25 EuroStoxx50 3.392,90 -1,11 Stoxx50 3.042,34 -0,95 Dow-Jones 25.964,82 -0,09 S&P-500-Index 2.901,52 0,01 Nasdaq-Comp. 8.109,54 0,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,14 +19

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,62 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,33 0,33 -0,11 USA 2 Jahre 2,63 2,63 0,74 USA 10 Jahre 2,86 2,86 0,45 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden mit roten Vorzeichen erwartet. "Die Märkte bleiben aus Sorge vor weiteren protektionistischen Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump angespannt", heißt es von den Marktstrategen der Societe Generale. Zur Wochenmitte könnte Trump ernst machen mit bereits angedrohten weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren. Zudem bleibt die Lage in vielen Schwellenländern wegen der Dollarstärke angespannt. Auf der anderen Seite werden für diese Woche gute Industriedaten aus der Eurozone sowie ein überzeugender US-Arbeitsmarktbericht erwartet, die Kaufargumente liefern könnten. Zum Wochenstart wird zunächst mit vergleichsweise dünnen Umsätzen gerechnet, weil die Finanzmärkte in den USA wegen des Feiertags Labor Day geschlossen bleiben.

Rückblick: Schwächer - Belastend wirkten Befürchtungen, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter eskalieren könnte. Daneben dämpften weiterhin die Sorgen um die krisenhafte Währungsentwicklung in einigen Schwellenländern die Stimmung. Und nicht zuletzt belastete die Sorge über die finanzielle Solidität Italiens, abzulesen an weiter steigenden Anleiherenditen. Größte Verlierer waren Automobilwerte mit einem Indexminus von 1,5 Prozent, nachdem US-Präsident Trump einen Vorschlag der EU zurückgewiesen haben soll, gegenseitig komplett auf Autozölle zu verzichten. Der Verkauf von Costa Coffee an Coca-Cola trieb die Aktien der Costa-Mutter Whitbread um 14,3 Prozent nach oben. Sage brachen nach einer Gewinnwarnung um 7,8 Prozent ein. Der Vorstandschef des SAP-Konkurrenten nimmt nun seinen Hut. SAP gaben 0,6 Prozent ab. In Paris brachen Casino um 10,2 Prozent ein, belastet davon, dass die Tochter Casino Finance noch immer nicht den Geschäftsbericht für 2017 vorgelegt hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Lufthansa fielen um 3,8 Prozent, belastet von einer Verkaufsempfehlung der Citigroup. Vonovia verloren 1,1 Prozent nach als gemischt ausgefallen bezeichneten Geschäftszahlen. Isra Vision sprangen im TecDAX nach dem Zahlenausweis um 12,4 Prozent nach oben. Vectron stiegen um 7 Prozent. Das Unternehmen arbeitet nun mit der Bertelsmann-Tochter Deutschlandcard zusammen. Ziel der Kooperation ist eine digitale Kundenkartenlösung für die Gastronomiebranche.

XETRA-NACHBÖRSE

Nachrichtenlos seien Wirecard ein halbes Prozent und Cancom 1 Prozent niedriger umgegangen, hieß es bei Lang & Schwarz. Der Kurs von Borussia Dortmund sei um 1 Prozent zurückgekommen. Bei Medigene habe der am Abend berichtete Weggang des Finanzchefs für keine nennenswerte Kursbewegung gesorgt.

USA / WALL STREET

Behauptet - Mit Blick auf das verlängerte Wochenende dominierte Zurückhaltung. Daneben hing die Furcht vor einer sich ausweitenden Schwellenländer-Krise über den Märkten. Nicht zu vergessen der Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem anonymen Informanten zufolge eine weitere Eskalation droht. Von den Verhandlungen zwischen den USA und Kanada hieß es im Späthandel zwar zunächst, dass sie gescheitert seien, allerdings folgten darauf schnell Hinweise, dass sie am Mittwoch wieder aufgenommen werden sollen und dass es Fortschritte gebe. Coca-Cola standen mit der geplanten Übernahme der britischen Kaffeehauskette Costa für 5,1 Milliarden Dollar im Blick. Die Aktie gab um 0,8 Prozent nach. Apple markierten mit 228,87 Dollar ein neues Rekordhoch. Am Ende des Tages stand ein Plus von 1,1 Prozent auf 227,50 Dollar. Am Mittwoch hatte Anlegerlegende Warren Buffett dem Sender CNBC gesagt, dass er weitere Aktien des iPhone-Herstellers gekauft habe. Ford büßten 2,3 Prozent ein nach der Mitteilung, dass der Autobauer Pläne für den Import seines Kompaktwagenmodells Focus aus China in die USA aufgibt. Grund dafür ist der inzwischen von den USA erhobene Importzoll von 25 Prozent auf Waren aus China.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1608 +0,1% 1,1597 1,1624 EUR/JPY 128,76 -0,1% 128,86 128,84 EUR/CHF 1,1256 +0,1% 1,1246 1,1262 EUR/GBR 0,8978 +0,0% 0,8976 0,8953 USD/JPY 110,93 -0,2% 111,11 110,84 GBP/USD 1,2930 +0,1% 1,2923 1,2984 Bitcoin BTC/USD 7.215,64 -0,9% 7.279,92 6.954,77

Favorisiert wurden in dem unsicheren Umfeld sichere Häfen wie der Yen, der Franken und der US-Dollar. Letzterer profitierte auch von erneut gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Der Euro fiel deutlicher zurück auf 1,1607 von etwa 1,1660 am Vorabend. Er wurde gedrückt von zunehmenden Sorgen um das Finanzgebahren der neuen italienischen Regierung im hoch verschuldeten Italien. Der argentinische Peso stabilisierte sich nach dem Einbruch der beiden Vortage. Er war am Donnerstag auf ein Rekordtief abgestürzt, nachdem Argentinien am Mittwoch den Internationalen Währungsfonds (IWF) gebeten hatte, die Auszahlung eines Hilfskredits vorzuziehen. Etwas Unterstützung kam vom IWF, der dem in einer schweren Finanzkrise steckenden Land seine "volle Unterstützung" zusagte.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,66 69,80 -0,2% -0,14 +18,6% Brent/ICE 77,50 77,42 -0,2% -0,14 +20,7%

Die Ölpreise wurden wie andere in Dollar gehandelte Rohstoffe vom festen Dollar gebremst. Daneben aber auch von Befürchtungen, dass die diversen Handelskonflikte und drohenden Schwellenlandkrisen die globale Nachfrage dämpfen könnten. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,5 Prozent auf 69,92 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.200,70 1.201,44 -0,1% -0,75 -7,8% Silber (Spot) 14,48 14,54 -0,4% -0,06 -14,5% Platin (Spot) 787,85 787,90 -0,0% -0,05 -15,2% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,4% -0,01 -21,0%

Der Preis der Feinunze Gold bewegte sich mit zuletzt 1.999 Dollar kaum. Auf Monatssicht verzeichnete das Gold damit den fünften Rückgang in Folge.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

ARGENTINIEN

Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat das Langfrist-Rating B+ und das Kurzfrist-Rating B Argentiniens mit negativer Implikation versehen. Die unveränderten Ratings stehen für hochspekulative Anlagen, denen bei einer Verschlechterung der Lage Ausfälle drohen. Argentiniens Finanzminister Nicolás Dujovne reist am Montag nach Washington, um mit dem IWF über die raschere Auszahlung von Milliardenkrediten zu beraten.

BREXIT

