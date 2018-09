DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des "Labor Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat Kanada mit einem Ausschluss aus dem Freihandelsabkommen Nafta gedroht. Es gebe keine "politische Notwendigkeit", Kanada in der Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (Nafta) mit Mexiko zu halten, schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zuvor hatten sich Kanada und die USA darauf geeinigt, ihre Verhandlungen über das Drei-Länder-Abkommen am Mittwoch in Washington fortzusetzen. Wenn es keinen "fairen Deal für die USA nach Jahrzehnten des Missbrauchs" gebe, sei Kanada "draußen", twitterte Trump. Auch dem eigenen Kongress drohte er. Sollte sich dieser in die Verhandlungen einmischen, "werde ich Nafta einfach komplett beenden und wir werden viel besser dastehen". Das Weiße Haus hatte den Abgeordneten am Freitag mitgeteilt, binnen 90 Tagen eine "Handelsvereinbarung mit Mexiko - und Kanada, wenn es dazu bereit ist - zu unterzeichnen".

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine relevanten Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.905,10 +0,10% Nikkei-225 22.719,13 -0,64% Hang-Seng-Index 27.620,18 -0,96% Kospi 2.284,45 -1,65% Shanghai-Composite 2.695,20 -1,10% S&P/ASX 200 6.318,30 -0,02%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit den ostasiatischen Aktienmärkten geht es am Montag abwärts. Die Teilnehmer schrecken vor Engagements zurück, weil die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über ein Handelsabkommen bis zur ursprünglichen Frist am Freitag nicht zum Abschluss gekommen sind. Auch deshalb steigt wieder die Sorge wegen einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch der Markt in Japan kann sich den Sorgen um die globalen Handelskonflikte nicht entziehen, so dass der Nikkei um 0,6 Prozent auf 22.720 Punkte nachgibt. Im Handelsverlauf rückte der Yen etwas vor, womit sich die Verluste am Aktienmarkt leicht ausweiteten. Zu den gemiedenen Branchen gehören Stahl und Energie. Die Kurse des Ölproduzenten Inpex Steel und des Stahlspezialisten Nippon Steel & Sumitomo Metal fallen um jeweils rund 1,5 Prozent. Die chinesischen Börsen liegen bereits den vierten Handelstag in Folge im Minus. Neben dem Dauerthema Handelsstreit mit den USA setzt auch der frisch publizierte chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe keinen freundlichen Akzent. Mit einem August-Wert von 50,6 blieb er gerade noch im Expansionsbereich, lag aber unter dem Juli-Wert. In Hongkong lastet das Schwergewicht Tencent mit einem Abschlag von gut 3 Prozent auf dem Markt. Damit setzt die Aktie ihren Absturz aus der Vorwoche fort, weil China restriktiver gegenüber Online-Spielen vorgehen will.

US-NACHBÖRSE

Keinerlei Ermüdungserscheinungen scheint die Rally bei den großen Technologiewerten an der Wall Street zu zeigen. Am Freitag hatte die Apple-Aktie ein neues Rekordhoch erreicht, obwohl der Gesamtmarkt kaum verändert geschlossen hatte. Die Aktie legte nachbörslich um weitere 0,1 Prozent zu auf 227,93 Dollar. Die jüngste Aufwärtsbewegung in der Aktie war durch die Aussagen der Anlegerlegende Warren Buffett in Gang gekommen, der weitere Aktien des iPhone-Herstellers gekauft hat. Ähnlich sieht es bei der Amazon-Aktie aus, die am Donnerstag erstmals über 2.000 Dollar geklettert war. Sie stieg nachbörslich um weitere 0,2 Prozent auf 2.016 Dollar. Aufschläge in ähnlichem Umfang verbuchten auch die Aktien von Facebook und der Google-Mutter Amazon. Die Ford-Aktie erholte sich um 0,5 Prozent auf 9,53 Dollar. Sie hatte tagsüber 2,3 Prozent eingebüßt nach der Mitteilung, dass der Autobauer Pläne für den Import seines Kompaktwagenmodells Focus aus China in die USA aufgibt. Grund dafür ist der inzwischen von den USA erhobene Importzoll von 25 Prozent auf Waren aus China.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.964,82 -0,09 -22,10 5,04 S&P-500 2.901,52 0,01 0,39 8,52 Nasdaq-Comp. 8.109,54 0,26 21,17 17,47 Nasdaq-100 7.654,55 0,16 11,88 19,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 831 Mio 614 Mio Gewinner 1.569 1.043 Verlierer 1.351 1.874 Unverändert 135 130

Behauptet - Mit Blick auf das verlängerte Wochenende dominierte Zurückhaltung. Daneben hing die Furcht vor einer sich ausweitenden Schwellenländer-Krise über den Märkten. Nicht zu vergessen der Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem anonymen Informanten zufolge eine weitere Eskalation droht. Von den Verhandlungen zwischen den USA und Kanada hieß es im Späthandel zwar zunächst, dass sie gescheitert seien, allerdings folgten darauf schnell Hinweise, dass sie am Mittwoch wieder aufgenommen werden sollen und dass es Fortschritte gebe. Coca-Cola standen mit der geplanten Übernahme der britischen Kaffeehauskette Costa für 5,1 Milliarden Dollar im Blick. Die Aktie gab um 0,8 Prozent nach. Apple markierten mit 228,87 Dollar ein neues Rekordhoch. Am Ende des Tages stand ein Plus von 1,1 Prozent auf 227,50 Dollar. Am Mittwoch hatte Anlegerlegende Warren Buffett dem Sender CNBC gesagt, dass er weitere Aktien des iPhone-Herstellers gekauft habe. Ford büßten 2,3 Prozent ein nach der Mitteilung, dass der Autobauer Pläne für den Import seines Kompaktwagenmodells Focus aus China in die USA aufgibt. Grund dafür ist der inzwischen von den USA erhobene Importzoll von 25 Prozent auf Waren aus China.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,64 -1,6 2,65 143,5 5 Jahre 2,74 -0,7 2,75 82,1 10 Jahre 2,86 0,8 2,86 42,0

US-Anleihen profitierten leicht von ihrem Ruf als sichere Anlage angesichts der andauernden Handelskonflikte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.57 Uhr % YTD EUR/USD 1,1610 +0,1% 1,1597 1,1682 -3,4% EUR/JPY 128,76 -0,1% 128,86 129,46 -4,8% EUR/GBP 0,8978 +0,0% 0,8976 0,8972 +1,0% GBP/USD 1,2931 +0,1% 1,2923 1,3020 -4,4% USD/JPY 110,91 -0,2% 111,11 110,82 -1,5% USD/KRW 1115,62 -0,0% 1115,62 1113,36 +4,5% USD/CNY 6,8354 +0,1% 6,8315 6,8314 +5,1% USD/CNH 6,8413 -0,1% 6,8494 6,8478 +5,0% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8490 7,8488 +0,5% AUD/USD 0,7195 +0,1% 0,7191 0,7250 -8,0% NZD/USD 0,6611 -0,1% 0,6618 0,6655 -6,9% Bitcoin BTC/USD 7.216,58 -0,9% 7.279,92 6.984,27 -47,2%

Favorisiert wurden in dem unsicheren Umfeld sichere Häfen wie der Yen, der Franken und der US-Dollar. Letzterer profitierte auch von erneut gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Der Euro fiel deutlicher zurück auf 1,1607 von etwa 1,1660 am Vorabend. Er wurde gedrückt von zunehmenden Sorgen um das Finanzgebahren der neuen italienischen Regierung im hoch verschuldeten Italien. Der argentinische Peso stabilisierte sich nach dem Einbruch der beiden Vortage. Er war am Donnerstag auf ein Rekordtief abgestürzt, nachdem Argentinien am Mittwoch den Internationalen Währungsfonds (IWF) gebeten hatte, die Auszahlung eines Hilfskredits vorzuziehen. Etwas Unterstützung kam vom IWF, der dem in einer schweren Finanzkrise steckenden Land seine "volle Unterstützung" zusagte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,63 69,80 -0,2% -0,17 +18,6% Brent/ICE 77,50 77,42 -0,2% -0,14 +20,7%

Die Ölpreise wurden wie andere in Dollar gehandelte Rohstoffe vom festen Dollar gebremst. Daneben aber auch von Befürchtungen, dass die diversen Handelskonflikte und drohenden Schwellenlandkrisen die globale Nachfrage dämpfen könnten. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,5 Prozent auf 69,92 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.200,60 1.201,44 -0,1% -0,85 -7,9% Silber (Spot) 14,49 14,54 -0,4% -0,05 -14,4% Platin (Spot) 787,60 787,90 -0,0% -0,30 -15,3% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,4% -0,01 -21,0%

Der Preis der Feinunze Gold bewegte sich mit zuletzt 1.999 Dollar kaum. Auf Monatssicht verzeichnete das Gold damit den fünften Rückgang in Folge.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich das Wachstum der Aktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 von 50,8 Punkten im Vormonat. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2017.

ARGENTINIEN

Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat das Langfrist-Rating B+ und das Kurzfrist-Rating B Argentiniens mit negativer Implikation versehen. Die unveränderten Ratings stehen für hochspekulative Anlagen, denen bei einer Verschlechterung der Lage Ausfälle drohen. Argentiniens Finanzminister Nicolás Dujovne reist am Montag nach Washington, um mit dem IWF über die raschere Auszahlung von Milliardenkrediten zu beraten.

BRASILIEN

Der inhaftierte ehemalige Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva darf nach einer Entscheidung des Obersten Wahlgerichts des Landes nicht bei der kommenden Präsidentenwahl im Oktober kandidieren.

US-ÖLINDUSTRIE

In den USA sind in der vergangenen Woche zwei Ölbohrlöcher mehr betrieben worden als in der Vorwoche. Die Zahl der insgesamt aktiven Förderstellen erhöhte sich dadurch auf 862, blieb damit aber in der seit 15 Wochen gültigen Spanne von 858 bis 869.

