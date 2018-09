Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1611 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Starke Impulse blieben am Devisenmarkt zunächst aus. Stabilisiert haben sich in der Folge auch die EUR/CHF- und die USD/CHF-Kurse, nachdem der Franken in der Vorwoche seine Rolle als "sicherer Hafen" gespielt und deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...