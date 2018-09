VANCOUVER, British Columbia , Sept. 03, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CoinField, Kanadas fortschrittlichste Bitcoin- und Kryptowährungsbörse, setzt seine rasante Expansion fort und kündigt die Ausweitung der internationalen Verfügbarkeit,die für den Handel verfügbar sind, die Annahme vonund - mit der Fähigkeit, nun mehr alsverarbeiten zu können - einen revolutionären Schritt vorwärts in Bezug auf ihre Matching-Engine-Technologie an. Diese umfassenden Aktualisierungen bilden die Grundlage der weltweiten Expansion von CoinField.

CoinField ist bereits die fortschrittlichste Kryptowährungsbörse in Kanada und es ist geplant, im September 2018 den europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Märkten die gleiche robuste Technologie ihrer Handelsplattform sowie den gleichen Komfort und die gleiche Vielfalt zu bieten.

Kryptowährungen nehmen in Europa immer mehr an Fahrt auf. Eine Umfrage im Juni 2018 zeigte, dass 25 % der Europäer erwarten, in der Zukunft Kryptowährungen zu kaufen. Diese Statistik, zusätzlich zu den 9 % der Europäer - 66,7 Millionen -, die bereits gewisse Beträge in Kryptowährungen besitzen, sorgt für beträchtlichen Optimismus in Bezug auf die Zukunft der Kryptowährungen in Europa. Dieser Optimismus hat bei CoinField unter anderem stark zu der Entscheidung beigetragen, das Sicherheitsprotokoll der Kryptowährungsbörse zu verbessern, um sicherzustellen, dass neue Benutzer den größtmöglichen Schutz erhalten. Das Unternehmen hat seine Richtlinien zur Legitimationsprüfung, Anti-Geldwäsche und politisch exponierten Personen aktualisiert, was aktuellen und zukünftigen Benutzern zugutekommt.

Der Eintritt von CoinField in ein größeres internationales Handelsumfeld wird begleitet von einer Ausweitung der Währungen, die angenommen werden, um Einzahlungen vorzunehmen, die in Kryptowährungen umgetauscht werden können. Vier neue herkömmliche Währungen, der Euro (EUR), das britische Pfund Sterling (GBP), der japanische Yen (JPY) und der Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (AED) können jetzt direkt in Konten eingezahlt werden, um Geschäfte mit Kryptowährungen zu finanzieren. Diese vier wirtschaftlichen Größen gesellen sich zum US-Dollar und dem Kanadischen Dollar als bei CoinField anerkannte herkömmliche Währungen. Sie werden auch Teil der direkten Krypto-Paare von CoinField sein.

Im September werden acht neue Kryptowährungs-Angebote für CoinField-Nutzer verfügbar sein. Im Laufe des Jahres 2018 werden weitere Kryptowährungen hinzugefügt.

Zu den neuen Kryptowährungen, die das vielfältige Angebot von CoinField bereichern, gehören: Zcash (ZEC), 0x (ZRX), Golem (GNT), OmiseGO (OMG), Zilliqa (ZIL), Augur (REP), Basic Attention Token (BAT) und Salt (SALT).

Neue Märkte, neue herkömmliche Währungen, neue Kryptowährungen, reduzierte Gebühren und verstärkte Technologie sind im September bei CoinField verfügbar, aber die leistungsstarke Plattform möchte sowohl ihren alten als auch ihren neuen Nutzern die beste Möglichkeit bieten, die gewünschten Ergebnisse beim Handel mit Kryptowährung zu erzielen. Die neue Version der Matching-Engine von CoinField wurde von hauseigenem CoinField-Technologieteam von Grund auf neu entwickelt.

"Unsere Matching Engine wird jetzt von einer Technologie auf Enterprise-Niveau betrieben, die bis zu 75.000 Handelstransaktionen pro Sekunde und mehr als 1,5 Millionen API-Calls pro Sekunde ermöglicht. Wir haben uns sehr stark auf Forschung und Entwicklung konzentriert, da unsere Vision darin besteht, die fortschrittlichste unabhängige Kryptowährungsbörse weltweit zu werden", sagte Reza Bashash, CTO von CoinField.

Diese blitzschnellen Geschwindigkeiten gehen einher mit robusten neuen Sicherheitsstufen, damit unabhängig von der Tageszeit, zu der Transaktionen getätigt werden, Kunden und ihre Kryptowährung sicher bleiben und ihr Vertrauen erhalten bleibt. Die verbesserte Matching-Engine wird ein Markenzeichen von CoinField mit Außenwirkung sein, das zeigt, dass das Unternehmen zu einer der weltweit fortschrittlichsten Kryptowährungsbörsen geworden ist.

CoinField glaubt, dass man das Risiko eingeht, ins Hintertreffen zu geraten, wenn man sein Angebot nicht ständig verbessert. Im Rahmen der Bemühungen, die Haupthandelsplattform in Kanada zu werden und gleichzeitig den globalen Marktanteil auszubauen, wird CoinField in Kürze einige seiner Handels- und Finanzierungsgebühren reduzieren und auf andere vollständig verzichten. Gebühren stellen oft ein erhebliches Hindernis für Benutzer dar, Gewinne zu erzielen oder die gewünschten Beträge in die von ihnen gewünschten Kryptowährungen zu investieren. Eine neue Gebührenordnung wird in naher Zukunft auf der Website von CoinField unter http://www.coinfield.com veröffentlicht.

CoinField belohnt seine treuen Nutzer auch, indem im September ein einzigartiges "Empfehlungsprogramm" eingeführt wird. Es wird in den meisten Ländern der Welt verfügbar sein und Nutzer, die neue Teilnehmer auf die Plattform bringen, mit einem Bonus belohnen. Weitere Einzelheiten werden in naher Zukunft bekanntgegeben.