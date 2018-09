Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat LVMH angesichts des geringen Restpotenzials bis zum unveränderten Kursziel von 340 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Anlagestory des Luxusgüterkonzerns sei nicht beendet, aber reif für eine Pause, schrieb Analyst Thierry Cota in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Interesse an der Branche nehme momentan etwas ab./ag/zb

Datum der Analyse: 03.09.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000121014

AXC0044 2018-09-03/08:10