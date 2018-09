Die britische Investmentbank HSBC hat Scout24 mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Scout sei als Nummer Eins im Immobilienbereich und Nummer Eins bei den Autos starker Marktführer bei Online-Marktplätzen, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Eintrittsbarrieren seien hoch und die Preismacht stütze dynamisches Gewinnwachstum./ag/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-09-03/08:13

ISIN: DE000A12DM80