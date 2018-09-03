-BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 57 (60) EUR - 'HOLD'-GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 11,20 (11,75) EUR - 'NEUTRAL'-GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 12,20 (12,50) EUR - 'NEUTRAL'-HSBC HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 74 (73) EUR - 'HOLD'-HSBC STARTET SCOUT24 MIT 'BUY' - ZIEL 52 EUR -CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 24 (25) EUR - 'UNDERPERFORM' -GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 22,20 (21,60) CHF - 'BUY'-GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 20,80 (20,40) CHF - 'NEUTRAL'-HSBC HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 50 (43) EUR-RBC SENKT BAT AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 3400 (3800) PENCE -RBC SENKT IMPERIAL BRANDS AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM)-RBC SENKT IMPERIAL-BRANDS-KURSZIEL AUF 2400 (2800) PENCE Guten Morgen...Den vollständigen Artikel lesen ...