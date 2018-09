Ob es an der Schweizer Börse SIX zum zehnte Neuzugang des Jahres kommt? Wenn es nach dem Schweizer Verpackungskonzern SIG geht - ja! Das Unternehmen peilt in den kommenden Monaten den Sprung an die SIX in Zürich an. Dabei will der Tetra-Pak-Konkurrent durch die Ausgabe neuer Aktien rund 1 Mrd. Franken aufnehmen. Mit dem Erlös sollen Schulden abgebaut werden. Um den Streubesitz zu erhöhen, werden gegebenenfalls auch bestehende Aktien aus dem Besitz des Mehrheitsaktionärs Onex und Mitgliedern des Managements angeboten. SIG könnte einer der größten Neuzugänge an der SIX der vergangenen Jahre werden.



SIG stellt Kartons für Getränke und Nahrungsmittel her und erwirtschaftete 2017 mit mehr als 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro. Damit ist das Unternehmen hinter dem zu Tetra Laval gehörenden Weltmarktführer Tetra Pak die Nummer zwei. Der Konzern stellt seinen künftigen Aktionären attraktive Dividenden in Aussicht. Für das laufende Jahr sollen rund 100 Mio. Euro ausgeschüttet werden und ab 2019 wird eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60 % des um Sonderfaktoren bereinigten Nettogewinns angepeilt.



SIG war bis 2007 bereits an der Schweizer Börse notiert und wurde dann vom Milliardär Graeme Hart übernommen. 2015 kaufte der Finanzinvestor Onex Hart das Unternehmen in einer 3,8-Mrd.-Euro-Transaktion ab. Onex wird nach dem Börsengang voraussichtlich eine Beteiligung von 50 % oder mehr halten.



