Burlington Stores kurz vor einem neuen Allzeithoch! - neue Trading-Chancen

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atBurlington Stores ist ein US-Einzelhändler für die Bereiche Bekleidung und Haushalt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Auswahl an modischen Markenprodukte für Damen, Herren, sowie Babyartikel und Schuhe.Die Aktie befindet sich sowohl langfristig als auch mittelfristig in einem starken Aufwärtstrend. Das Unternehmen hat am 30. August seineQuartalszahlen bekannt gegeben und auch wenn es danach zu einem Gap nach unten bei der Eröffnung kam, wurde dieses rasch geschlossen und der Tag konnte mit einer grünen Kerze positiv beendet werden.Der Wert befindet sich aktuell kurz vor einem neuen Allzeithoch und ist daher für die Long-Richtung weiterhin ein interessanter Kandidat.Chart vom 31.08.2018167,84 USDSollte das Hoch bei 172,65 USD überschritten werden, könnte es zu einem neuen Allzeithoch kommen. Auf dem Weg nach oben befinden sich keine Widerstandszonen mehr und der Weg ist frei für die Bullen. Als Einstieg wäre es sinnvoll nach Setups Ausschau zu halten, die ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis aufweisen und der Stopp somit nicht all zu weit gesetzt werden kann.Positive Aspekte bei diesem Wert sind zum einen der starke Aufwärtstrend und die positive Reaktion auf die Quartalszahlen. Zum anderen die Aufwärtstrends bei den US-Indizes, die uns Rückenwind geben.Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 29. November bekannt gegeben und an diesem Tag kann es zu Gaps in beide Richtungen kommen kann und somit zu erhöhtem, unkalkulierbarem Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at