Rolf Stangl, CEO von SIG, kommentierte: "SIG ist ein traditionsreiches Schweizer Industrieunternehmen mit einer mehr als 160 Jahre zurückreichenden Geschichte. Heute ist SIG einer von zwei führenden globalen Systemanbietern für aseptische Verpackungslösungen. Der geplante Börsengang ist ein natürlicher nächster Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Wir wollen weiterhin neue innovative Produkte auf den Markt bringen, in bestehenden Märkten expandieren und neue Regionen erschliessen. Dank attraktiver Wachstumsperspektiven sowie unseres starken Cashflows werden wir Investoren in Zukunft mit einer attraktiven Dividendenpolitik belohnen können."

Weltweite Führungsposition

Mit einem Umsatz von 1.672 Mio. Euro und einem bereinigten Ebitda von 480 Mio. Euro für die letzten zwölf Monate per 30. Juni 2018 ist SIG einer von zwei führenden globalen Systemanbietern für aseptische Kartonverpackungen. Das aseptische Verpackungsverfahren ermöglicht ...

