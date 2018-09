Die Commerzbank-Aktie hat in den vergangenen 6 Monaten rund 33% an Wert verloren und fällt heute zum Start in die neue Woche auf ein 12-Monats-Tief und damit unter die Kursmarke von 8,10 Euro. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 11,75 auf 11,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen: Die europäischen Großbanken hätten sich...

