Der CEO des Computerzubehör-Herstellers Logitech, Bracken Darrell, glaub daran, dass E-Sport olympisch wird. Entweder 2024 in Paris, spätestens jedoch 2028 sei es soweit, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich glaube daran, dass es der größte Sport der Welt wird", ergänzte Darrell. Beim E-Sport treten Gamer bei Videospielen nach festgelegten Regeln in den Wettbewerb. Für das Schweizer Unternehmen wäre dies eine erfreuliche Entwicklung, da der rund 7000 Mitarbeiter starke Konzern eigenen Angaben zufolge einen Großteil seines Umsatzes mit der Herstellung von Gaming-Zubehör macht./mjm/DP/mis

ISIN JP3435000009 US5949181045 US4581401001 CH0025751329

AXC0058 2018-09-03/09:05