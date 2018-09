Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -



ActLight, ein Schweizer Technologieunternehmen, bekannt für seine bahnbrechenden dynamischen Photodioden (DPDs), hat heute den Abschluss einer Vereinbarung mit einem führenden Halbleiterunternehmen für die Lizenzierung und Integration von DPD in anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) angekündigt. Die DPD's werden zur Überwachung von Vitalparametern (Z.B. Herzfrequenz) in tragbaren Geräten (Wearables) der nächsten Generation eingesetzt.



"Die Nachfrage nach Sensoren zur Überwachung von Vitalparametern steigt rapide an und bedarf innovativer Sensortechnologien", so Serguei Okhonin, Mitgründer und CEO von ActLight. "Die Zusammenarbeit mit diesem renommierten Halbleiterunternehmen erlaubt den Markt mit einer neuen, erstklassigen Sensorlösung zu beliefern, welche Nutzern tragbarer Geräte eine substantiell verbesserte Erfahrung zur Überwachung von Vitalparametern bieten wird."



Informationen zu ActLight SA



ActLight SA, ein 2011 gegründetes Start-up-Unternehmen mit Sitz in Lausanne, Schweiz, konzentriert sich auf den Bereich der CMOS-Photonik, indem es einen neuen Typ von Fotodetektor, sogenannte dynamische Fotodioden, entwickelt. ActLight, ein Unternehmen ohne eigene Produktionsstandorte, ist auf die Lizenzierung ihres geistigen Eigentums in diesem Bereich spezialisiert.



Die patentierte CMOS-basierte Photoniktechnologie ermöglicht eine deutlich bessere Effizienz und Genauigkeit verschiedener Lichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-of-Flight-Distanzmessgeräte, Überwachung von Vitalparametern, 3D/2D-Kameras und vieles mehr. ActLight ist im IoT-Markt tätig, fokussiert auf mobile und tragbare Geräte, Gesundheits- und Medizintechnologie, autonomes Fahren, Drohnen und Robotik.



ActLight wurde von einem Gremium von Experten für Fotosensoren zu einem von fünf Finalisten gewählt, die auf dem European Imaging Sensor Summit (19.- 21. September 2018 in Grenoble, Frankreich) ihre innovative Lichtsensortechnologien präsentieren.



Weitere Informationen zu ActLight finden Sie auf http://www.act-light.com



Pressekontakt: Roberto Magnifico, +41-792-108-313, magnifico@act-light.com oder info@act-light.com