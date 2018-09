FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tritt im frühen Handel am Montag auf der Stelle. Für die Anleihestrategen der BayernLB dürften die unsichere Fortentwicklung des Handelsstreits und die beginnende Endphase der italienischen Haushaltsverhandlungen die Renditen der Bundesanleihen in der Handelsspanne von 0,30 bis 0,40 Prozent in den kommenden Tagen stabil halten.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Ticks auf 163,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,20 Prozent und das Tagestief bei 163,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 54.199 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert einen Tick auf 132,22 Prozent.

September 03, 2018 02:41 ET (06:41 GMT)

