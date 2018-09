Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 75 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der leichten Anpassungen bei den Gewinnschätzungen und den Auswirkungen auf das Kursziel bleibe er zuversichtlich für die Aktie des Internetproviders und Mobilfunkunternehmens, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Sorgen über erhebliche Investitionen in die Infrastruktur seien nicht gerechtfertigt. Vielmehr stelle der Netzausbau die Voraussetzung für hohes Wachstum und Wertsteigerungen dar./mf/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-09-03/09:14

ISIN: DE0005089031