Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastete den DAX am Freitag mal wieder. Dieser verlor über ein Prozent und schloss damit unter 12.400 Punkten. Die Wochenbilanz fällt zwar nur leicht negativ aus, aber auf Monatssicht hat der DAX im August rund dreieinhalb Prozent eingebüßt. Marktidee: E.ON Die E.ON-Aktie hatte im Jahr 2008 ein Rekordhoch bei 51,37 Euro markiert und war anschließend in eine langfristige Baisse übergegangen. Das Allzeittief wurde schließlich im November 2016 bei 5,99 Euro markiert. Dort startete eine Erholungsrally. In den letzten Wochen begann ein Pullback, der die Aktie bis zum vergangenen Freitag zurück an die 200-Tage-Linie fallen ließ.