St. Gallen / Zürich - Dr. Christoph Franz ist heute Abend Gast bei der Gesprächsreihe «TheTalk@TheStudio» von Helvetia und Ringier. Das Format findet in diesem Jahr viermal statt und lädt hochkarätige Gastreferenten ins Café «The Studio» im Ringier Pressehaus. Auf Blick.ch wird der Talk live übertragen.

Seit 2014 ist Dr. Christoph Franz Präsident des Verwaltungsrates der Roche Holding AG. Daneben ist er Mitglied verschiedener Verwaltungs- und Stiftungsräte und Honorarprofessor an der Universität St. Gallen. Vor seinem Mandat bei Roche war er viele Jahre in leitenden Funktionen bei der Lufthansa und Swiss sowie bei der Deutschen Bahn tätig.

Im Gespräch mit Christine Maier schildert Dr. Christoph Franz, was ihn am Innovationsgeist bei Roche begeistert, wie er die Zukunft des Schweizer Wirtschaftsstandorts sieht und welche Wandertouren er in der Schweiz am meisten mag.

