DAX bald deutlich tiefer? US-Märkte weiter in Partylaune

Konzentration auf US-AktienWeiterhin zeigen sich die US-Märkte in Partylaune. Der S&P500 Index konnte ein neues Allzeithoch erreichen und auch die Nasdaq und der Russell 2000 zeigen sich weiter stark. Derzeit geht die Party also weiter und Swing-Trades laufen weiterhin auf Hochtouren. Nicht so jedoch in Deutschland. Nach wie vor gelingt es dem DAX nicht in Schwung zu kommen und die Serie von tieferen Hochs setzt sich auch weiter fort.Worauf Sie aktuell achten müssen, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at