Bitcoin vs. Bitcoin Cash - Der Kampf um die Vorherrschaft

Mit schnelleren Transaktionen und niedrigeren Gebühren wurde Bitcoin Cash entwickelt, um den Bitcoin zu einem gängigen Zahlungsmittel zu machen.

Der Bärenmarkt für Kryptowährungen hat im vergangenen Jahr Investoren, die Bitcoin auf dem Höhepunkt der "Kryptomanie" gekauft haben enttäuscht. Aber die Verluste waren noch heftiger für diejenigen, die in die einst vielversprechenderen Rivalen von Bitcoin investiert haben. Bitcoin Cash ist ein Ableger von Bitcoin, der am 1. August 2017 gestartet wurde und sich unabhängig von Bitcoin bewegt. Während Bitcoin im Dezember 2017 von seinem Rekord-Tageshoch von USD 20.089 stark gefallen ist, ist Bitcoin Cash laut CoinMarketCap.com im selben Vergleichszeitraum prozentual noch stärker gesunken. Hunderte von anderen Coins haben ebenfalls stark an Wert verloren, die Underperformance von Bitcoin Cash ist jedoch bemerkenswert, weil sie eine wichtige Fragestellung umfasst, nämlich ob virtuelle Währungen wirklich zu einem Zahlungsmittel werden können, welches das traditionelle Geld ersetzen würde.

Den vollständigen Artikel lesen ...