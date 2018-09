Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Abgabedruck am deutschen Aktienmarkt nahm am letzten Handelstag des Monats August nochmals zu, so die Analysten der Helaba. In der Folge seien wichtige Supports unterschritten worden, sodass mit Blick nach vorne mit weiteren Kursrücksetzern zu rechnen sei. Dies gelte umso mehr, wenn man wisse, dass an den Aktienmärkten in der Nähe des Monatswechsels häufig die beste Performance erzielt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...