Chinas Industriewachstum ist im August rückläufig

In der chinesischen Industrie hat sich das Wachstum der Aktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 von 50,8 Punkten im Vormonat. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2017. Ein Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

US-Autozölle würden deutsche Hersteller hart treffen - Zeitung

Eine drastische Erhöhung der US-Autozölle von 2,5 auf 25 Prozent würde die deutsche Automobilwirtschaft Milliardenbeträge im Jahr kosten. Unterschiedliche Berechnungen kämen zu dem Ergebnis, dass der negative Effekt in Deutschland bei einer Größenordnung von 5 bis 7 Milliarden Euro, also etwa 0,2 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts, liegen könnte, berichtet das Handelsblatt und zitiert eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage von FDP-Fraktionsvize Michael Theurer.

Cohn-Bendit will nicht Macrons Umweltminister werden

Der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit hat einen Eintritt als Umweltminister in die französische Regierung ausgeschlossen. Er sei sich in einem Gespräch mit Präsident Emmanuel Macron einig gewesen, dass der Wechsel ins Umweltministerium eine "gute, aber falsche Idee" wäre, sagte der deutsch-französische Politiker und Publizist dem Sender LCI. Sie hätten beide "gemeinsam entschieden, dass ich nicht Minister sein werde".

Reuters-Journalisten in Myanmar zu sieben Jahren Haft verurteilt

Ein Gericht in Myanmar hat zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters zu jeweils sieben Jahren Haft verurteilt. Beide hätten "Staatsgeheimnisse verletzt", urteilte der Richter Ye Lwin. Die beiden Reporter waren im Dezember im Zusammenhang mit ihren Recherchen zur Tötung von Angehörigen der muslimischen Rohingya-Minderheit durch das Militär verhaftet worden.

Verstorbener US-Senator McCain beigesetzt

Nach mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten zum Gedenken an John McCain ist der verstorbene US-Senator am Sonntag beigesetzt worden. Die Beisetzung fand in einer privaten Zeremonie auf dem Friedhof der Marineakademie in Annapolis im Bundesstaat Maryland statt.

Japan/Kfz-Absatz Aug -0,2% gg Vorjahr

Australien Juli Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt unverändert (PROG: +0,3%)

Thailand Verbraucherpreise Aug +1,62% gg Vorjahr (PROG +1,51%)

Thailand Verbraucherpreise Aug +0,26% gg Vormonat (PROG +0,2%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Aug +0,75% gg Vorjahr (PROG +0,8%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Aug +0,01% gg Vormonat (PROG +0,05%)

Indonesien Verbraucherpreise Aug -0,05% gg Vm (PROG: +0,06%)

Indonesien Verbraucherpreise Aug +3,20% gg Vj (PROG: +3,32%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Aug +2,90% gg Vorjahr (Juli: +2,87%)

