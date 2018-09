Die Deutschen gelten als Aktien-Muffel. Doch es gab Zeiten, in denen auch das breite Publikum an der Börse eifrig handelte - nicht ohne Crashs.

Kurz nach dem 30. Geburtstag des Dax ordnet die Deutsche Börse im September ihre Index-Gruppen neu. Die aus der Zeit gefallene Trennung zwischen Tech-Werten und traditionellen Industriefirmen entfällt.

TecDax-Unternehmen können dann nicht nur wie bisher in den Leitindex Dax aufsteigen. Ihnen stehen künftig auch der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, und der SDax für Unternehmen aus der "dritten Reihe" offen. Die wichtigsten Etappen der deutschen Aktienmarkt-Geschichte der vergangenen drei Jahrzehnte:

Die folgenreichste Werbung

Weitgehend unbemerkt vom Normalbürger wurde im Juli 1988 der Dax als offizieller Aktienindex der deutschen Wertpapierbörsen aus der Taufe gehoben. In den Fokus rückte er aber erst rund acht Jahre später mit dem Börsengang des Staatsunternehmens Deutsche Telekom. Eine riesige Werbeaktion mit Schauspieler Manfred Krug machte die T-Aktie bekannt. Sie wurde zur "Volksaktie" und damit aus den Deutschen - zumindest für ein paar kurze Jahre - auch ein Volk von Aktionären.

Die größte Blase

Die späten 1990er Jahre waren die Boomphase der Dotcom-Unternehmen. So ziemlich alles, was an der Börse mit Telekom und dem Internet zu tun hatte, wurde gekauft. Der Begriff "New Economy" wurde geprägt, Firmen aus Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) wurden die höchsten Wachstumsaussichten attestiert.

Ihre Bewertungen erreichten schwindelerregende Höhen, die mit normalen Maßstäben klassischer Branchen nicht mehr vergleichbar waren. Die Deutsche Börse schuf das Segment "Neuer Markt" und schließlich auch die Nemax-Indizes. Binnen nicht einmal eines Jahres - bis zum März 2000 - konnte der Nemax 50 seinen Wert nahezu verzehnfachen. Dann platze die Blase.

Der ...

