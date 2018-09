Geldautomaten werden meist ohne großes Nachdenken genutzt. Dabei sagen sie viel aus: Über den Ort, an dem sie stehen, über die Bank, die sie aufgestellt hat - und nicht zuletzt über die Kunden, die sie nutzen. Also Sie.

Wer stets bei seiner eigenen Bank abhebt, weiß oft nicht, dass es große Unterschiede zwischen den Geldautomaten gibt. Dabei beginnen die schon bei der Frage, ob erst nach dem Pin-Code oder erst nach dem Auszahlbetrag gefragt wird. Mindestens genauso spannend ist, welche Auszahlbeträge der Automat dem Kunden vorschlägt. In der Regel zeigt das Display sieben Eurobeträge an, vier links, drei rechts, sowie die Option "anderer Betrag".

Die sieben Beträge unterscheiden sich je nach Institut und oft auch nach Standort. Grund ist das Nutzungsverhalten der Bankkunden. Ein Sprecher des Deutschen Giro- und Sparkassenverbandes erklärt: "Es gibt regionale und auch lokale Unterschiede hinsichtlich der Bargeldnutzung und in welcher Frequenz und Höhe die Kunden Geld abheben."

Interessant sind die vorgeschlagenen Beträge deshalb, weil sie von den Banken nicht frei festgelegt werden, sondern gewissermaßen ein Psychogramm der Bankkunden abbilden. So erklärt eine Sprecherin der Postbank: "Wir haben unsere Vorauswahl so festgelegt, weil die genannten Beträge am häufigsten an unseren Geldautomaten abgehoben werden." Auch andere Banken orientieren sich am Verhalten ihrer Kunden.

Wenn man aus den Beträgen Rückschlüsse auf die Bankkunden zieht, offenbaren sich interessante Unterschiede. Dann müssen die Kunden der Postbank reicher sein als die der Konkurrenzinstitute - oder zumindest im Alltag mehr Wert auf größere Bargeldsummen legen: Während bei Commerzbank und Deutscher Bank maximal 500 Euro vorgeschlagen werden, liegt der höchste vorgeschlagene Betrag bei der Postbank bei 1000 Euro. Auch 500 und 800 Euro können per Knopfdruck abgehoben werden. Welche Beträge tatsächlich wie oft von den Kunden ...

