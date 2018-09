Der Tetra-Pak-Konkurrent SIG will an die Schweizer Börse. Der Verpackungskonzern könnte einer der größten Neuzugänge der vergangenen Jahre werden.

An der Schweizer Börse SIX zeichnet sich der zehnte Neuzugang des Jahres ab. Der Schweizer Verpackungskonzern SIG will aufs Börsenparkett in Zürich zurückkehren. Das Unternehmen aus Neuhausen am Rheinfall peilt in den kommenden Monaten den Sprung an die SIX in Zürich an, wie SIG am Montag mitteilte.

Dabei will der Tetra-Pak-Konkurrent durch die Ausgabe neuer Aktien rund eine Milliarden Franken aufnehmen. Mit dem Erlös sollen Schulden abgebaut werden. Um den Streubesitz zu erhöhen, werden gegebenenfalls auch bestehende Aktien aus dem Besitz des Mehrheitsaktionärs Onex und Mitgliedern des Managements angeboten.

Mit einem Unternehmenswert (= Enterprise value, beinhaltet auch Schulden), den Experten auf bis zu fünf Milliarden Franken schätzen, könnte SIG einer der größten Neuzugänge an der SIX der vergangenen Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...