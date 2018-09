Die chinesische Großbank Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) hat nun eine Bankenkonzession und eine Tochtergesellschaft in Wien. Am 28. August 2018 hat die Europäische Zentralbank (EZB) der in Gründung befindlichen ICBC Austria Bank GmbH die Konzession zur Durchführung von diversen Bankgeschäften erteilt. Gemessen an der Bilanzsumme ist ICBC die größte Bank der Welt. Beraten wurde die Bank von EY Law Pelzmann Gall Rechtsanwälte GmbH und EY."Unsere Beratung der ICBC bei Erlangung der Bankenkonzession hat gezeigt, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen Experten verschiedener Disziplinen bei komplexen grenzüberschreitenden Projekten ist", betont Mario Gall, Partner bei EY Law. "So waren neben bank- und...

