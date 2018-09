Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard nach den Zahlen für das zweite Quartal von 185 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz hob seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Bezahldienstleister in einer am Montag vorliegenden Studie an. Allein aus eigener Kraft dürfte der TecDax-Konzern zwischen 2018 und 2020 um jeweils mehr als 25 Prozent wachsen. Das Unternehmen gewinne rasch Neukunden hinzu und expandiere zügig außerhalb Europas./mis/ag

Datum der Analyse: 03.09.2018

ISIN DE0007472060

AXC0075 2018-09-03/09:57