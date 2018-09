Die Lira gerät zu Wochenbeginn weiter unter Druck. Die neuen Inflationszahlen übertreffen die Befürchtungen von Analysten.

Die Lira-Krise treibt die Inflation in der Türkei immer weiter in die Höhe. Im August seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 17,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Montag in Ankara mit. Dies ist die höchste Teuerungsrate seit September 2003 und übertrifft die Befürchtungen von Analysten. Im Juli hatte die Rate bei 15,85 Prozent gelegen.

Seit Monaten ist die türkische Landeswährung Lira stark unter Druck, was die Inflation nach oben treibt, weil importierte Waren teurer werden. Im August kam es zu einem besonders rasanten Absturz der Währung auf neue Rekordtiefs zum Euro und Dollar. Ein Euro war zwischenzeitlich mehr als acht Lira wert, zum Jahresbeginn waren es noch 4,5 Lira. Eine nachhaltige Erholung gab es bislang nicht.

Die türkische Lira hat am Montagmorgen erneut nachgelassen. Die Währung gab um 2,5 Prozent gegenüber dem Euro, sogar um 2,7 Prozent gegenüber dem US-Dollar nach. Ein Euro kostete 7,79 Euro.

