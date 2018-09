Zürich - Die US-Börsen legten einen guten Wochenstart hin, getrieben von positiven Konjunkturdaten und einer weiteren Entspannung aufgrund einer möglichen Einigung im Freihandelsabkommen zwischen den USA und Mexiko. Gegen Ende Woche trübte sich die Stimmung aber wieder ein, da Trump im Handelskonflikt mit China mit einer Eskalation bei den Zöllen drohte. Die US Indices kamen nur leicht von ihren Rekordwerten zurück, wogegen der zarte Erholungsversuch in Europa sofort im Keime erstickt wurde.

Der Euro Stoxx 50 verlor über die Woche 1.0%, der SMI 0.9% und der Dax 0.3%. Anfangs Woche gab es Hinweise auf eine Einigung bei Autozöllen, was den geprügelten Autwerten zu einem Rebound verhalf. Der Bullenmarkt in den USA ist nicht unterzukriegen. Der S&P 500 legte weitere 0.9% zu.

Die veröffentlichten Protokolle des FMOC Meetings und das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole bestätigten, dass Mr. Powell die Zinsen weiterhin graduell erhöhen will. Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen blieben momentan in einem Band zwischen 2.82% und 2.88%. In Deutschland hielten sich Entspannung anfangs Woche und Flucht in Sicherheit gegen Ende Woche die Waage. Die Rendite im Bund kletterte von 0.34% auf 0.41% und kam am Freitag wieder auf 0.33% zurück. Ein ähnliches Bild in der Schweiz, wo der Zins bei -0.10% endete.

US-Dollar gibt deutlich nach

Der USD schwächte sich über die letzten Tage klar ab. USD/CHF konnte den seit 3 Monaten geltenden Support bei 98.50 Rappen nicht halten und ratterte in der Spitze bis auf 96.30 Rappen runter. Nach einem Wochenverlust von 1.5% scheint nun eine erste Stabilisierung bei 97 Rappen möglich. Der EUR/USD zeigte im August ein V-förmiges Chartbild, mit einem Absacken bis Mitte August ...

