Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Gerresheimer-Aktie (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) eine 5% Aktienanleihe Classic (ISIN DE000DDE45A0/ WKN DDE45A) mit dem Basiswert Gerresheimer vor.Der Pharma- und Gesundheitsbranche gelte angesichts globaler Trends wie einer steigenden Lebenserwartung und dem vor allem in den Industrieländern zunehmenden Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung als Wachstumsbranche. Dabei seien nicht nur Pharmakonzerne interessant, sondern auch Zulieferer wie die im MDAX notierte Gerresheimer AG. Das Unternehmen habe sich auf die Fertigung von Produkten aus Glas und Kunststoff spezialisiert. Dazu würden pharmazeutische Verpackungen ebenso wie Produkte zur Verabreichung von Medikamenten (u.a. Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Ampullen, Behältnisse mit Verschluss- und Sicherheitssystemen) und Verpackungen für die Kosmetikindustrie zählen. Mit seinen Produktionsstandorten in Europa, Nord- und Südamerika und Asien habe Gerresheimer 2017 einen Umsatz von 1,35 Mrd. Euro erwirtschaftet. ...

