Handelskonflikte belasten chinesische Daten EURUSD scheitert am Widerstand bei 1,17 DE30 setzt jüngste Abwärtsbewegung fort

Während an der Wall Street (S&P 500, Nasdaq und Dow Jones) weitere Zuwächse zu beobachten sind, sieht es in anderen Regionen der Welt weniger rosig aus. Aufgrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China stehen insbesondere die chinesischen Aktien unter Druck. Eine Erholung bzw. Annäherung an die Allzeithochs war hier bislang nicht möglich. Nach dem Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko, Anfang letzter Woche, scheint Donald Trump offenbar wieder bereit zu sein, die Situation eskalieren zu lassen. Der US-Präsident hatte jüngst wieder mit Strafzöllen auf chinesische Waren in Höhe von 200 Mrd. USD gedroht. Die ersten wichtigen Daten am Montag kommen aus China. Der HSBC-EMI wurde während der asiatischen Sitzung veröffentlicht und zeigte einen Rückgang von 50,8 auf 50,6 Punkte. Das ist der schlechteste Wert seit Juli 2017. Der Abwärtstrend der letzten Monate wird damit fortgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...