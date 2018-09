St. Gallen - Der Argentinische Peso hat seit Ende April 50% seines Werts verloren. Die Türkische Lira stürzte innert Tagen um 30% ab. Das sind extreme Bewegungen, die sofort die Währungen anderer Schwellenländer wie Südafrika oder Indonesien in Mitleidenschaft ziehen. Meistens ist das nicht gerechtfertigt, da die politischen und wirtschaftlichen Probleme Argentiniens und der Türkei nicht mit den anderen Schwellenländern vergleichbar sind. Es erinnert aber daran, dass die höheren Renditen bei Anlagen in Schwellenländern mit Risiken verbunden sind, welche schwierig einzuschätzen sind.

Schwellenländer werden von den Anlegern und Analysten hoch gelobt. Wer mitreden will, investiert in Aktien oder noch besser in Obligationen der Emerging Markets. Die im Vergleich zu den entwickelten Industrieländern hohen Renditen locken. Am besten investiert man in den dortigen Lokalwährungen, denn da ist das grosse Geld zu verdienen. Dass die höheren Renditen die Entschädigung für ein höheres Risiko sind, wird oft als Bagatelle abgetan. Schliesslich floriert die Wirtschaft. Wie dünn das Eis in vielen Schwellenländern jedoch ist, zeigt einmal mehr das Beispiel Argentiniens.

