Der USD/JPY bleibt mit dem frühen europäischen Handel schwach und so findet der Handel aktuell am unteren Ende der Tagesrange, unter 111,00 statt. Das Paar hatte bereits am Freitag um eine Erholung vom mehr als 1-Wochentief zu kämpfen und es kam in der Nähe der 111,20 zu neuen Angeboten, da die Nachfrage nach dem sicheren Hafen zunahm. Die Eskalation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...