In der Schweiz erhalten jährlich 500 Personen neu die Diagnose

einer HIV-Infektion(1). Mit dem HIV-Selbsttest «autotest VIH®» von

Mepha lässt sich einfach, zuverlässig und schnell zu Hause abklären,

ob eine HIV-Infektion vorliegt. Der Test ist ab sofort rezeptfrei in

Apotheken und Drogerien erhältlich.



HIV ist bis heute noch nicht heilbar, aber dank guten Medikamenten

bricht AIDS nicht aus. HIV-Infizierte können ein weitgehend normales

Leben führen und haben eine annähernd normale Lebenserwartung. Gemäss

AIDS-Hilfe Schweiz sind die rund 20'000 HIV-infizierten Menschen

grundsätzlich nicht mehr ansteckend, wenn sie ihre Therapie nach Plan

einnehmen und ihre Virenlast nicht mehr nachweisbar ist.

Neuansteckungen erfolgen hauptsächlich durch HIV-Infizierte, die

nichts von ihrer Krankheit ahnen. Diese Personen haben zudem ein

erhöhtes Risiko, dass bei ihnen aufgrund der unbehandelten

HIV-Infektion AIDS ausbricht. Die Früherkennung der Infektion ist

essenziell, damit die weitere Ausbreitung der Viren verhindert werden

kann und HIV-positive Menschen sich baldmöglichst mit einer adäquaten

Behandlung vor einem AIDS-Ausbruch schützen können.



Einfach, schnell und anonym



HIV-Tests konnten bisher ausschliesslich in der Arztpraxis oder in

Gesundheitszentren durchgeführt werden. Der neue «autotest VIH®» von

Mepha ist rezeptfrei in Apotheken und Drogerien erhältlich. Die

Durchführung des Tests ist einfach: man benötigt dazu einen winzigen

Tropfen Blut. Diesen gewinnt man durch einen Pikser in den Finger.

Der Bluttropfen wird dann in ein Teströhrchen gegeben, und das

Ergebnis ist bereits nach 15 Minuten ersichtlich. In der Packung sind

neben dem Teströhrchen sämtliche Utensilien enthalten, die es für die

hygienische Durchführung des Tests braucht. In einem Video, das unter

dem folgenden Link heruntergeladen werden kann, wird die Anwendung

des «autotest VIH®» von Mepha Schritt für Schritt erklärt:

www.autotest-sante.com (Sprache CH-DE eingeben).



Der neue Test von Mepha bietet den grossen Vorteil, dass er

einfach und anonym durchführbar ist. Er kann nur HIV-Infektionen

nachweisen, die mindestens drei Monate zurückliegen. So lange kann es

dauern, bis sich genügend Antikörper für einen Nachweis gebildet

haben. Bei einem positiven Testergebnis muss der Befund mit einem

Labortest bestätigt werden, damit eine Behandlung eingeleitet werden

kann.



Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Schweiz



Mepha hat eine Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Schweiz

abgeschlossen. Die AIDS-Hilfe Schweiz bietet Interessierten eine

Telefonhotline für medizinische Auskünfte zum Test sowie

weitergehende Beratungsgespräche an. Mepha spendet einen Teil des

Erlöses aus dem Verkauf des «autotest-VIH®» an die AIDS-Hilfe

Schweiz.



Empfehlenswerter Test



Das Bundesamt für Gesundheit (BAG), die Eidgenössische Kommission

für sexuelle Gesundheit (EKSG) und die Aids-Hilfe Schweiz empfehlen

HIV-Selbsttests im Interesse der öffentlichen Gesundheit. Der

«autotest VIH®» von Mepha ist ein CE-zertifizierter* HIV-Selbsttest.

Die Abgabe von CE-zertifizierten HIV-Selbsttests wurden von

Swissmedic im Juni 2018 erlaubt.



*Das CE-Zeichen garantiert, dass das Produkt die europäischen

Vorgaben für Medizinprodukte einhält.



Über Mepha Schweiz AG



Die Mepha Schweiz AG ist eine der führenden Pharmafirmen in der

Schweiz und seit 2011 Teil der Teva Gruppe, der weltweiten Nummer

eins im Generika-Markt. Zur Mepha Schweiz mit Sitz in Basel gehören

die Firmen Teva Pharma AG sowie die Mepha Pharma AG, welche die

Nummer eins Position im Schweizer Generikamarkt einnimmt. Das

Unternehmen beschäftigt derzeit 178 Mitarbeitende. Die

Vertriebsgesellschaft Mepha Pharma AG vermarktet über 230 Marken- und

Nicht-Marken-Generika. Das Mepha-Portfolio deckt 17 medizinische

Indikationsgebiete ab. Die Medikamente werden an Apotheken,

selbstdispensierende Ärzte, Drogerien und an Spitäler verkauft. Die

Vertriebsgesellschaft Teva Pharma AG bietet in der Schweiz über 60

Spezialitäten in den Bereichen zentrales Nervensystem, Krebs und

Atemwegserkrankungen an.



(1)BAG Bulletin 29/18, Ausgabe vom 16. Juli 2018



