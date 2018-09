Dass der Bezahlsysteme-Spezialist Wirecard (ISIN DE0007472060) seit Jahren sehr zügig wächst, weiß man. Seit den hervorragenden Halbjahreszahlen, die Mitte August auf den Tisch kamen und die zugleich eine Anhebung der Gesamtjahres-Umsatz- und -Gewinnprognose beinhalteten, dürften auch die Zweifler erkennen: Hier geht was voran, und das mit Schwung. Aber trotzdem stehen, wie bei jedem dynamischen Aufwärtstrend, Fragen im Raum, die die Akteure umtreiben und die man nicht so einfach beantworten kann: Wie lange geht das Wachstum in diesem Tempo weiter und, kurzfristig noch wichtiger: Ab welchem Niveau wäre die Aktie "teuer"?

Bei dem derzeitigen Gewinnwachstum, das netto im ersten Halbjahr zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent lag, wäre ein Kurs/Gewinn-Verhältnis zwischen 40 und 60 noch einigermaßen akzeptabel. Aber nur, wenn das Tempo 2019 und 2020 beibehalten werden könnte. Und das ist eben eine Frage, auf die man keine Antwort geben kann. Die Analysten mögen da schätzen und prognostizieren wie sie wollen, letztlich kann nicht einmal Wirecard selbst so weit vorausblicken. Es kommt einfach darauf an, wer sich da alles als Neukunde gewinnen lässt, ob Anschlussaufträge bei Bestandskunden kommen, wann die ...

